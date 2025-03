Der Dax startet robust in die neue Handelswoche. Mit knapp 23.000 Punkten befindet sich der Index unverändert in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Der solide Start in die neue Handelswoche nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung, wobei das angesichts der anstehenden Termine kein leichtes Unterfangen werden dürfte.Unsere beiden heutigen Protagonisten Volkswagen Vz. und Mercedes-Benz bieten weiterhin spannenden Kurschancen. ...

