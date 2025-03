Die Elektromobilität in China ist ein Haifischbecken, und XPeng-Chef He Xiaopeng scheut den Kampf nicht. Im Gegenteil, er strotzt vor Selbstbewusstsein, wenn es um das Thema autonomes Fahren geht. XPeng sieht sich selbst in der "ersten Liga" der smarten Fahrtechnologie - und nimmt sogar Tesla ins Visier.He Xiaopeng betonte kürzlich, dass XPengs Fähigkeiten im Bereich des autonomen Fahrens (Level 3) die aktuelle Version von Teslas Full Self-Driving (FSD V13) "weit übertreffen" würden. Zwar räumte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...