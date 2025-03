Der Zubau liegt im Februar rund 200 Megawatt höher als im Vormonat - aber unter dem Ausbaupfad für das Erneuerbare-Ziel 2030. Die neu installierte Leistung an und auf Gebäuden ist gegenüber dem Vorjahresmonat stark eingebrochen. Kompensiert wird das durch ein kräftiges Plus bei Freiflächenanlagen. Die Bundesnetzagentur hat die Zubauzahlen für den Februar 2025 ausgewiesen: In diesem Monat wurden Photovoltaik-Anlagen mit einer 1. 538 Megawatt zugebaut. Zugleich wurden Anlagen mit drei Megawatt Leistung stillgelegt. Der Netto-Zubau liegt also bei 1. 535 Megawatt. Grundlage der Zahlen sind die Meldungen ...

