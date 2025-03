Kornelius Purps (antea): Deutsche Aktien jubeln über Einigung

14.03.2025 -

Weißer Rauch steigt über Berlin auf. CDU/CSU und SPD haben mit Bündnis 90/Die Grünen eine Einigung erzielt. Die Lockerung der Schuldenbremse und das Sondervermögen für Infrastruktur-Investitionen wird im Wesentlichen so kommen, wie es seit einigen Tagen diskutiert wurde. Als wahrscheinlich bedeutendste Ände-rung wird die Regelung für das Sondervermögen um eine "Zusätzlichkeitsklausel" ergänzt. Durch diese soll verhindert werden, dass die Gelder aus dem Sondervermögen in laufende Projekte oder gar in konsumptive Staatsausgaben geleitet werden. Wie ist diese Einigung insgesamt zu bewerten und wie reagieren die Finanzmärkte darauf?