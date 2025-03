Im Februar 2025 gingen in Deutschland PV-Anlagen in der Größenordnung von 1,5 GW neu in Betrieb. Außerdem korrigierte die Bundesnetzagentur die Daten für Januar noch einmal um zehn Prozent auf 1,2 GW nach oben. Der Zubau an Photovoltaik-Anlagen erhöhte sich im Februar 2025 auf netto rund 1,535 Gigawatt (GW). Das teilte die Bundesnetzagentur am Montag mit. Der Wert repräsentiert laut der Behörde den Stand im Marktstammdatenregister zum Stichtag 13. März plus zehn Prozent und berücksichtigt Stilllegungen. ...

