© Foto: Intel Corporation

Die Intel-Aktie steigt , während der neue CEO Lip-Bu Tan mit radikalen Änderungen in der KI-Strategie und Produktion die Zukunft des Unternehmens gestaltet.Der US-Chiphersteller Intel steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Der neu ernannte CEO Lip-Bu Tan will den Konzern durch einen strategischen Umbau neu positionieren. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf interne Quellen berichtet, plant Tan eine umfassende Neuausrichtung der KI-Strategie und strukturelle Änderungen in der Fertigung. Dabei könnten auch erhebliche Stellenkürzungen bevorstehen. Strategiewechsel: Intel will wieder angreifen Tan, der ab Dienstag offiziell die Führung übernimmt, sieht die bestehende Struktur …