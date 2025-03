GBP/USD steigt um 0,31% und nähert sich dem Höchststand der letzten Woche von 1,2987 aufgrund der breiten Schwäche des US-Dollars - US-Einzelhandelsumsätze verfehlen die Prognosen; Die Fertigungsaktivität der New Yorker Fed stürzt ab, was die Rezessionsängste und die Erwartungen an eine Lockerung der Fed verstärkt - Die Märkte warten auf die entscheidende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...