Am vergangenen Wochenende wurde mal wieder fleißig gegen Tesla demonstriert. Auch in Kanada gingen die Leute auf die Straße. Gestört wird sich an Elon Musks Nähe zu Trump und die Leitung der Regierungsagentur "Doge", welche im großen Stil und gerne vollkommen unüberlegt Regierungsbeamte auf die Straße setzt. Im Nachbarland dürfte auch der von Trump gestartete Handelskrieg kritisch beäugt werden. Damit hat Musk zwar nicht direkt etwas zu tun. Dennoch muss er sich gefallen lassen, auch dafür kritisiert zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...