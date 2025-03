Mexikanischer Peso setzt Gewinne fort, während US-Daten in den Hintergrund treten; Trumps Zölle stellen neue Risiken dar - US-Einzelhandelsumsätze übertreffen die Erwartungen, aber die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in New York bricht ein, was den US-Dollar unter Druck hält - OECD warnt, dass Trumps Zölle eine Rezession in Mexiko auslösen könnten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...