Bei Nvidia steht ab heute die Entwicklerkonferenz GTC im Fokus. Dort will der Konzern neue Innovationen präsentieren. Doch zumindest zu Wochenbeginn gibt es vom KI-Darling noch keine neuen Impulse für die Aktie. Auch positive Analystenstimmen verleihen keinen Schwung, Nvidia ist vielmehr Top-Verlierer im Dow Jones.US-Finanzminister Scott Bessent hat derweil bekräftigt, dass die Regierung in den USA nicht eingreifen werde, um die Aktienmärkte zu stützen. "Diese Äußerungen haben viele an der Wall ...

