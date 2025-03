Der Dow Jones stieg am Montag um 600 Punkte, während der Index seine Erholung fortsetzt - Aktien erholen sich nach einem jüngsten Rückgang aufgrund geopolitischer Bedenken - Die Einzelhandelsumsätze in den USA aus dem Februar haben sich erholt, jedoch nicht stark - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) stieg am Montag um rund 600 Punkte, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...