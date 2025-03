Der Kanadische Dollar stieg am Montag um 0,65%, unterstützt durch Gebote für Barrel - Eine allgemeine Schwächung des US-Dollars hilft dem Loonie zusätzlich - Die kanadischen Inflationsdaten werden am Dienstag erwartet und sollen einen weiteren Anstieg der Inflation zeigen - Der Kanadische Dollar (CAD) sprang am Montag um etwa zwei Drittel eines ...

