Berlin - Rund jeder vierte Deutsche hält SPD-Chef Lars Klingbeil für führungsstark. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für den "Stern".Bei der Abfrage von mehreren Eigenschaften überzeugt er nur in einem Punkt mehr als die Hälfte der Bürger: 54 Prozent der Deutschen sagen, dass der SPD-Chef verständlich rede. Immerhin 41 Prozent halten ihn für "sympathisch". Nur jeweils rund ein Drittel schätzt ihn als "kompetent" (36 Prozent) bzw. "vertrauenswürdig" (33 Prozent) ein.Dass Klingbeil wisse, was die Menschen bewege, meinen lediglich 27 Prozent der Bürger. In der Frage der Sympathie erreicht der SPD-Chef zumindest besser Werte als zuletzt Olaf Scholz (37 Prozent) und Friedrich Merz (16 Prozent). Den CDU-Chef halten mit 49 Prozent allerdings fast doppelt so viele für "führungsstark".Bei den Wählern der SPD erreicht Klingbeil erwartbar deutlich positivere Werte. 73 Prozent ist er "sympathisch" und 65 Prozent finden ihn "kompetent". Aber auch die eigenen Anhänger sagen nur zu 47 Prozent, dass der SPD-Chef "führungsstark" sei.Für die Erhebung befragte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den "Stern" und RTL Deutschland am 13. und 14. März insgesamt 1.006 Personen. Die Vergleichsdaten für Scholz und Merz stammen aus dem Oktober 2024 bzw. Januar 2025.