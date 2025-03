Ameriprise Financial verzeichnet derzeit erhebliche Schwankungen an der Börse. Der Finanzdienstleister schloss am Montag bei 451,00 Euro und liegt damit etwa 18,4 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 552,60 Euro, das Ende Januar erreicht wurde. Besonders auffällig ist der starke Rückgang von 13,63 Prozent innerhalb des letzten Monats, während die Aktie im Jahresvergleich noch ein Plus von 15,58 Prozent aufweist.

Das Unternehmen sieht sich aktuell mit mehreren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Behörden untersuchen Vorwürfe bezüglich irreführender Verkaufspraktiken bei Versicherungsprodukten. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Fälle, in denen Kunden möglicherweise nicht ausreichend über die komplexen Strukturen und Gebühren bestimmter Policen informiert wurden. Diese Untersuchungen könnten zu erheblichen Strafzahlungen führen und belasten die kurzfristigen Geschäftsaussichten des Unternehmens.

Parallel dazu ist Ameriprise in einen Rechtsstreit mit ehemaligen Finanzberatern verwickelt, die das Unternehmen wegen angeblich unfairer Vergütungspraktiken und zu hoher Leistungsziele verklagt haben. Die Kläger behaupten, dass die Vergütungsstruktur sie unter unangemessenen Druck gesetzt habe, bestimmte Produkte zu verkaufen, unabhängig davon, ob diese für ihre Kunden geeignet waren. Obwohl Ameriprise alle Vorwürfe zurückweist und auf seine strengen Compliance-Protokolle verweist, hat dieser Rechtsstreit das Vertrauen der Investoren erschüttert.

Finanzielle Entwicklung trotz Herausforderungen stabil

Trotz dieser Herausforderungen zeigt die finanzielle Performance des Unternehmens weiterhin Stärke. Im letzten Quartal übertraf Ameriprise die Erwartungen der Analysten mit einem Gewinn pro Aktie, der über den Prognosen lag. Die Assets under Management stiegen um 12% im Vergleich zum Vorjahresquartal, was auf kontinuierliche Nettozuflüsse und positive Marktentwicklungen zurückzuführen ist.

Die Wealth-Management-Sparte verzeichnete ein besonders starkes Wachstum mit einer Steigerung der Beratungsgebühren um 9%. Das Unternehmen hat seine digitalen Beratungsplattformen erweitert und verbesserte Tools für Finanzplanung eingeführt, die bei Kunden gut ankommen. Diese Innovationen haben dazu beigetragen, die Kundenbindung zu stärken und neue vermögende Klienten zu gewinnen.

Experten sehen die aktuellen rechtlichen Probleme als temporären Rückschlag. Langfristig betrachtet profitiert Ameriprise von demografischen Trends wie der alternden Bevölkerung, die zunehmend Vermögensberatung nachfragt. Die steigende Nachfrage nach umfassenden Finanzplanungsdiensten und Ruhestandsvorsorge bildet eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die Gerichtsverfahren und regulatorischen Untersuchungen die Rentabilität in den kommenden Quartalen beeinträchtigen könnten. Insbesondere die möglichen Bußgelder und Schadenersatzzahlungen stellen ein schwer kalkulierbares Risiko dar, was sich in der derzeit erhöhten Volatilität der Aktie widerspiegelt, die mit annualisierten 32,64% über dem Branchendurchschnitt liegt.

