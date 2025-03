Das Digitalasset-Unternehmen kooperiert mit Eightcap für erweiterte Handelsmöglichkeiten und launcht innovative Wallet-Lösungen bei steigenden Nutzerzahlen.

WonderFi Technologies verzeichnet eine deutliche Geschäftsentwicklung, während die Aktie mit einem Schlusskurs von 0,12 € am Montag knapp 5% höher als in der Vorwoche notiert. Trotz der jüngsten Erholung liegt der Kurs mit einem Minus von über 26% im 30-Tage-Vergleich und fast 39% seit Jahresbeginn weiterhin deutlich unter Druck.

Am 5. März 2025 gab WonderFi eine Absichtserklärung mit Eightcap bekannt, um das Handelsangebot auf seinen Plattformen Bitbuy und Coinsquare zu erweitern. Diese Zusammenarbeit wird den 1,7 Millionen registrierten Nutzern künftig den CFD-Handel (Contracts for Difference) in verschiedenen Anlageklassen ermöglichen, darunter Devisen, Indizes, Rohstoffe und ausgewählte Aktien. Eightcap wird die Handelstechnologie und Liquiditätsdienste in Kanada und Australien bereitstellen. Der Start dieses Angebots ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Innovation im Wallet- und Blockchain-Bereich

WonderFi Labs präsentierte am 20. Februar 2025 die Wonder Wallet sowie eine Layer-2-Blockchain, die auf ZKsync-Technologie basiert. Die Wonder Wallet, die in ausgewählten Märkten für Android und iOS verfügbar ist, bietet Nutzern Zugang zu dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) wie Kreditvergabe, Kreditaufnahme, Staking und dezentralen Börsenhandel. Die Layer-2-Blockchain befindet sich derzeit in der Testnetphase und zielt darauf ab, eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung für DeFi-Anwendungen zu bieten, die Transaktionseffizienz zu verbessern und Gebühren zu reduzieren.

Die jüngsten Unternehmenszahlen vom Januar 2025 zeigen eine positive Entwicklung. WonderFi meldete geschätzte Einnahmen und Zinserträge zwischen 7,75 und 8,25 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem monatlichen Durchschnitt des vorherigen Quartals entspricht. Das kombinierte Handelsvolumen auf Bitbuy und Coinsquare überstieg 543 Millionen Dollar, ein Anstieg von 44% gegenüber dem Vorquartal. Die verwalteten Vermögenswerte erreichten zum 31. Januar 2025 etwa 2,4 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 14% im Monatsvergleich entspricht. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um 15% auf über 127.000, während die Neuanmeldungen mit über 20.000 um 25% über dem Vorquartal lagen.

Diese Initiativen unterstreichen WonderFis Engagement, sein digitales Asset-Ökosystem zu erweitern. Die Partnerschaft mit Eightcap soll die Handelsoptionen diversifizieren und eine Brücke zwischen traditionellen und dezentralen Finanzdienstleistungen schlagen. Besonders bemerkenswert ist die technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der aktuell hohen Volatilität der Aktie, die mit annualisierten 75,91% über 30 Tage und einem RSI-Wert von nur 18,6 auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Gleichzeitig notiert der Kurs fast 52% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,26 €, aber knapp 50% über dem 52-Wochen-Tief von 0,08 €.

