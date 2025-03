Der chinesische Elektroautohersteller BYD sorgt mit einer revolutionären Ladetechnologie für Aufsehen auf dem Weltmarkt. Bei Tests mit der neuen Limousine "Han L" gelang es dem Unternehmen, innerhalb von nur fünf Minuten eine Reichweite von beeindruckenden 470 Kilometern nachzuladen. Diese Ladegeschwindigkeit übertrifft die bisherigen Technologien westlicher Konkurrenten wie Tesla und Mercedes deutlich und könnte einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen. Gleichzeitig verfügen die neuesten Modelle über beachtliche Leistungsdaten, darunter eine Beschleunigung von null auf hundert Kilometern pro Stunde in lediglich zwei Sekunden. Diese technologischen Fortschritte unterstreichen die Innovationskraft des chinesischen Konzerns, der zudem seine Expansionspläne nach Europa vorantreibt. Deutschland wird dabei als potentieller Standort für ein Montagewerk in Betracht gezogen, was die strategische Bedeutung des europäischen Marktes für die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens verdeutlicht.

Positive Quartalszahlen stützen Kursaufschwung

Die jüngsten Finanzresultate spiegeln die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des E-Auto-Riesen wider. Im zuletzt abgeschlossenen Quartal konnte BYD den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beachtliche 24,65 Prozent auf 214,39 Milliarden Hongkong-Dollar steigern. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 3,87 auf 4,35 Hongkong-Dollar. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch im Kursverlauf an der Börse. Im NASDAQ OTC-Handel verzeichnete die BYD-Aktie zuletzt einen Anstieg von 1,9 Prozent auf 51,05 US-Dollar und nähert sich damit ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,00 US-Dollar. Seit dem Jahrestief von 24,35 US-Dollar im April 2024 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Finanzexperten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 13,67 Yuan je Aktie, während die Dividendenausschüttung voraussichtlich auf 3,76 Yuan steigen wird. Die nächsten Quartalszahlen werden für Ende März 2025 erwartet und dürften weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung des Elektroauto-Pioniers geben.

