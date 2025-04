© Foto: Patrick Seeger/dpa

Der Schweizer Pharmariese Novartis hat einen glänzenden Start ins Jahr 2025 hingelegt und zum neunten Mal in Folge seine Prognose nach oben geschraubt.Novartis hat im ersten Quartal 2025 ein deutlich stärkeres Ergebnis vorgelegt als von Analysten erwartet - und zeigt sich für den weiteren Jahresverlauf optimistischer als je zuvor. Der Konzern hebt seine Prognose für Umsatz und operativen Gewinn an - zum neunten Mal in Folge. Damit bestätigt Novartis seinen Ruf als einer der wachstumsstärksten und zuverlässigsten Player der globalen Pharmabranche. Doppelt übertroffen: Umsatz und Gewinn legen kräftig zu Im Zeitraum von Januar bis März erzielte Novartis einen währungsbereinigten Umsatz von …