ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" belassen. In den USA könnte der Markteintritt von Generika zum Medikament Entresto von Novartis gegen Herzschwäche erfolgen, schrieb Colin White in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Ansonsten dürfte das dritte Quartal für die Schweizer in puncto Zulassungen vergleichsweise ruhig verlaufen./bek/mf



