Der Konsumgüterkonzern verzeichnet einen positiven Kurstrend mit 1,1 Prozent Zuwachs im Londoner Handel, während Analysten weiteres Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Unilever-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beachtlichen Aufwärtstrend im Londoner Handel. In der Nachmittagssitzung um 15:52 Uhr konnte das Papier ein Plus von 1,1 Prozent auf 45,90 GBP verbuchen, nachdem es bereits am Vormittag positive Anzeichen gezeigt hatte. Zu Handelsbeginn notierte die Aktie des Konsumgüterriesen bei 45,20 GBP und erreichte im Tagesverlauf einen Höchststand von 45,97 GBP. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 1.399.962 Aktien, was ein reges Investoreninteresse widerspiegelt. Diese positive Entwicklung fügt sich in einen größeren Trend ein - die Aktie bewegt sich deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief, das am 18. April 2024 bei 37,30 GBP markiert wurde. Derzeit liegt der Kurs etwa 18,74 Prozent über diesem Tiefstand. Dennoch besteht noch Luft nach oben: Zum 52-Wochen-Hoch von 50,34 GBP, erreicht am 10. September 2024, fehlen aktuell etwa 8,82 Prozent. Für Anleger dürfte zudem eine erfreuliche Dividendenentwicklung in Aussicht stehen: Nach einer Ausschüttung von 1,48 GBP im Jahr 2024 prognostizieren Experten für kommendes Jahr eine Dividende von 1,92 EUR je Aktie.

Marktexperten optimistisch für weitere Entwicklung

Die Zukunftsaussichten für Unilever werden von Analysten überwiegend positiv eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48,22 GBP, was ein signifikantes Wachstumspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau darstellt. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 EUR. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q2 2025 wird voraussichtlich am 31. Juli 2025 erfolgen, während die Q2 2026-Bilanz für den 23. Juli 2026 erwartet wird. Der positive Trend der Unilever-Aktie spiegelt sich auch im breiteren Marktkontext wider - der STOXX 50 verzeichnete am Donnerstag ebenfalls Gewinne, was auf ein insgesamt freundliches Handelsumfeld in Europa hindeutet.

