LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat seine Prognose nach einem soliden Jahresauftakt bekräftigt. So geht das Unternehmen für 2025 von einem organischen Wachstum von drei bis fünf Prozent aus. Dabei herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte. Die bereinigte operative Marge soll von 18,4 Prozent im Vorjahr leicht zulegen, teilte Unilever am Donnerstag in London mit. Die direkten Auswirkungen der US-Zollpolitik sieht das Unternehmen dabei als begrenzt und überschaubar an.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz organisch um drei Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet. Nominal gingen die Erlöse allerdings um 0,9 Prozent zurück, was aber überwiegend an der Trennung von Geschäftsteilen lag. Das laufende Effizienzprogramm kommt dabei den Angaben zufolge schneller voran als erwartet: Das Sparziel von 550 Millionen Euro will das Unternehmen Ende des Jahres erreichen.

Die Ausgliederung des Eiscremegeschäfts verlaufe nach Plan, vor der Verselbständigung im vierten Quartal soll am 9. September ein Kapitalmarkttag stattfinden./nas/mis/zb