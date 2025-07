LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5450 auf 5350 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft der europäischen Lebensmittelkonzerne dürfte sich in der Heimat und in Asien recht gut gehalten haben, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Währungsgegenwind sorge allerdings für Kopfschmerzen, und mehr Fragen gebe es beispielsweise zu Lateinamerika. Im Fokus dürften aber die Stimmung der US-Verbraucher und die dortigen Aussichten für das zweite Halbjahr stehen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 03:00 / GMT



ISIN: GB00B10RZP78

