In der abgelaufenen Börsenwoche ereignete sich Historisches. Zum ersten Mal in seiner langen Geschichte stieg der Goldpreis über die magische Marke von 3.000 USD je Feinunze. Sich immer weiter zuspitzende Handelskriege und die Verkündung von Strafzöllen sowie die weiterhin unsichere geopolitische Lage befeuerten die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall. Hauptprofiteure dieser Hausse sind dabei Goldproduzenten und Explorationsunternehmen, die jedoch in Sachen Kursperformance gegenüber dem Basispreis hinterherhinken und aufgrund dessen hohes Nachholpotenzial besitzen.

