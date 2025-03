BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature will 2025 wachsen. Das Management erwartet einen Umsatz von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. 2024 belasteten unter anderem Wechselkurseffekte. Der Umsatz ging leicht auf knapp 1,85 Milliarden Euro zurück. Der bereinigte operative Gewinn erreichte 512 Millionen Euro und fiel damit ein klein wenig höher aus als 2023. Während der Umsatz in etwa den durchschnittlichen Erwartungen der vom Unternehmen erfassten Analysten entsprach, hatten sie eine etwas bessere Profitabilität erwartet.

Bereinigt um Wechselkurseffekte, sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen wies der Verlag ein Umsatzwachstum von 5 Prozent aus. Unter der gleichen Maßgabe wuchs der Gewinn aus dem Tagesgeschäft um 7 Prozent.

Die bereinigte operative Gewinnmarge soll 2025 mindestens auf dem Niveau von 2024 liegen. Mittelfristig sind Verbesserungen geplant.

Springer Nature hatte Anfang Oktober den Sprung aufs Börsenparkett gewagt. Nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen hat die Aktie mittlerweile wieder fast ihren Ausgabepreis von 22,50 Euro erreicht. Ende vergangenen Jahres hatte das Papier noch 28,30 Euro gekostet. 2018 war der Börsengang des Verlags in einem zu geringen Zeichnungsinteresse gescheitert./lew/mis/