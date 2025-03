DJ PTA-News: SPARTA AG: Aktueller Wert der SPARTA Invest und angepasster Gewinnverwendungsvorschlag

Heidelberg (pta/18.03.2025/07:26) - Vorstand und Aufsichtsrat der SPARTA AG schlagen der am 18. März 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unter anderem die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von einer auf den Inhaber lautenden Aktie der SPARTA Invest AG ("SPARTA Invest") für jede dividendenberechtigte Aktie der SPARTA AG vor.

Der Vorstand der SPARTA AG hat zu diesem Zweck per 17. März 2025 eine Bewertung der SPARTA Invest vorgenommen. Der für Zwecke der Sachdividende maßgebliche Wert der SPARTA Invest beträgt 138.530.284,93 Euro.

Entsprechend haben Vorstand und Aufsichtsrat ihren Gewinnverwendungsvorschlag, wie in der im Bundesanzeiger am 6. Februar 2025 bekanntgemachten Einladung zur Hauptversammlung vorbehalten, angepasst. Nach dem angepassten Beschlussvorlag schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, aus dem in der Bilanz zum 30. September 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 212.405.302,51 Euro eine Dividende in Höhe von 138.530.284,93 Euro auszuschütten, dies entspricht ca. 28,72 Euro je ausschüttungsberechtigter Stückaktie bei derzeit 4.822.917 Stückaktien, und den Restbetrag in Höhe von 73.875.017,58 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende wird als Sachdividende geleistet und nicht in bar ausgezahlt. Die SPARTA AG überträgt (mit Veranlassung des Depotübertrags am 21. März 2025) als Sachdividende an jeden ihrer Aktionäre für jede dividendenberechtigte Aktie der SPARTA AG eine (1) auf den Inhaber lautende Aktie ("SPARTA Invest-Aktie") an der SPARTA Invest AG mit Sitz in Heidelberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 734565 ("SPARTA Invest AG"). Der für Zwecke der Sachdividende maßgebliche Wert der SPARTA Invest-Aktien beträgt dabei 138.530.284,93 Euro, dies entspricht ca. 28,72 Euro je ausschüttungsberechtigter Stückaktie bei derzeit 4.822.917 Stückaktien.

