DJ PTA-News: SPARTA Invest AG: Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots vom 10. Juli 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SPARTA Invest AG: Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots vom 10. Juli 2025

Heidelberg (pta000/29.07.2025/16:10 UTC+2)

Die SPARTA Invest AG, Heidelberg, ("SPARTA Invest") hat am 10. Juli 2025 im Bundesanzeiger ein Angebot ("Erwerbsangebot") an die Aktionäre der SPARTA Invest AG, zum Erwerb von Aktien der SPARTA Invest AG (ISIN DE000A0DK3N5 / WKN A0DK3N) zu einem Erwerbspreis je Aktie in Höhe von 20,53 Euro veröffentlicht. Die Annahmefrist des Erwerbsangebots endete am 25. Juli 2025, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Das Angebot der SPARTA Invest bezog sich auf den Erwerb von insgesamt bis zu Stück 100.000 eigene Aktien der SPARTA Invest (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 2,07 %).

Insgesamt wurden Stück 2.035 Aktien der SPARTA Invest (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 0,04 %) zum Erwerb angedient. Es sind alle zum Erwerb angedienten Aktien gemäß den Angebotsbedingungen für die Abrechnung berücksichtigt worden. Nach Abschluss des Rückkaufangebots hält die SPARTA Invest damit insgesamt Stück 2.035 eigene Aktien (entsprechend einem Anteil am Grundkapital von rd. 0,04 %).

Aussender: SPARTA Invest AG

