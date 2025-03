Uran-Geheimtipp: Spektakuläre News - wird DAS die Chance des Jahres?

Anzeige / Werbung

Erwacht diese Aktie schockartig aus dem Dornröschen-Schlaf?

Liebe Leserinnen und Leser,

Während sich der Rohstoffmarkt auf Gold und Silber konzentriert, könnte eine andere Ressource im Jahr 2025 für Furore sorgen: Uran! Und genau hier kommt unser heutiger Uran-Geheimtipp Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074) ins Spiel. Die News von heute, die soeben ganz frisch über die Ticker gelaufen ist, zeigt auf, dass das Unternehmen mit der Datenakquise und -analyse für das Snegamook-Uranprojekt einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.



MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Die historischen Bohrdaten enthüllen vielversprechende Uranvorkommen, die über eine 300 Meter lange Zone verteilt sind - und bisher kaum Beachtung fanden. Die Region Labrador's Central Mineral Belt beherbergt einige der größten Uranfunde Kanadas, doch Snegamook blieb über 15 Jahre unangetastet. Jetzt will Azincourt diese ungenutzte Chance nutzen und mit einem neuen Bohrprogramm die potenzielle Ressource neu bewerten und erweitern.

?? Was macht das spannend?

Historische Bohrungen zeigen hochgradige Uranmineralisierungen mit Spitzenwerten von 0,11 % U3O8.

Top-Lage: Nähe zu bedeutenden Uranfunden wie Two Time und Michelin.

Unterbewertete Gelegenheit: Das Projekt wurde seit 2008 nicht weiterentwickelt - und könnte bald richtig durchstarten!

Azincourt Energy steht vor einer entscheidenden Phase: Kann das Unternehmen die nächste große Uranstory schreiben? Die Zeichen stehen gut - und wer früh dabei ist, könnte von dieser Entdeckung profitieren! ??

Warum jetzt in Uran-Aktien investieren?

die Verunsicherung unter Anlegern hat inzwischen Spitzenwerte erreicht, wie wir sie zuletzt während des Höhepunkts der Covid-Pandemie 2020 und der Finanzkrise 2007/08 sahen. Was wird im Jahr 2025 passieren? Droht eine heftige Börsenkorrektur? Was ist los mit den KI- und Chip-Wunderaktien? Crashen die Kryptos?

Wahrscheinlich fragen auch Sie sich: "Wie geht es nun weiter? Kann man in diesem Börsenumfeld überhaupt noch Gewinne machen?"

Die erfreuliche Antwort lautet: Ja, auch im Jahr 2025 werden Gewinne gemacht.

Richtig große Gewinne sogar.

Aber es ist ein anderer Börsenbereich, der jetzt boomt. Wo jetzt das Geld verdient wird. Es sind die Rohstoff-Aktien. Gold- und Silberminen-Aktien gehören zu den absoluten Top-Performern im Jahr 2025. Schon +185 % in den ersten 10 Wochen 2025. Schauen Sie sich die Kursentwicklung von Discovery Silver an. Wer sagt, dass in 2025 nicht richtig großes Geld verdient wird?

Die entscheidende Frage lautet nur: Sind Sie dabei oder nicht?

Doch es gibt eine Investmentchance im Rohstoffsektor, die in 2025/26 sogar um ein Vielfaches spektakulärer verlaufen könnte als die beeindruckende Performance der Gold- oder Silberaktien. Denn dieser Sektor steht in den kommenden Jahren vor einer unfassbar bullischen fundamentalen Entwicklung.

Aber: Die Aktien aus diesem Sektor durchliefen in den vergangenen Monaten eine massive Korrektur - und sind dadurch jetzt spottbillig zu kaufen. Deutlich günstiger als viele Gold- und Silberaktien. Es kommt noch besser für clevere Anleger: Die kurzfristigen Kursabschläge in diesem Sektor sind im mittel- bis langfristigen Zeitfenster absolut ungerechtfertigt!

Denn die fundamentalen Entwicklungen sind unaufhaltsam und unumkehrbar. Es handelt sich hierbei um einen echten Megatrend. Der Clou: Die Entwicklungen in diesem Megatrend verlaufen völlig unabhängig von Trumps Wirtschafts- und Außenpolitik, Strafzöllen, Börsenvolatilität oder Sorgen um den amerikanischen Konsumenten.

Die Rede ist vom neuen Boom der Nuklearenergie!

Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Aktienkurse der Uranunternehmen lassen es zwar nicht vermuten. Denn sie sind in den letzten Monaten massiv gefallen und die Nuklearenergie-Börsenstory scheint aktuell völlig out. Aber - und dieser folgende Punkt ist absolut entscheidend:

Es besteht eine massive Diskrepanz zwischen der aktuellen Börsenstimmung und der fundamentalen Entwicklung im Nuklearenergiesektor!

Dieser Wissensvorsprung bietet Ihnen genau jetzt die Chance, spannende Uranperlen ähnlich wie den kanadischen Uran-Juniorexplorer Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074) zu absolut günstigen Kursen aufzusammeln. Denn erfahrene Börsianer wissen:

Kurzfristig trumpft Börsenstimmung über die fundamentalen Fakten.

Aber:

Mittel- bis langfristig setzen sich die fundamentalen Fakten immer durch!

Deshalb gleichen sich Aktienkurse mittelfristig immer an die fundamentalen Fakten an - ob diese nun gut oder schlecht sind. Im Fall des unaufhaltsamen Energie-Megatrends der Nuklearenergie zeigen diese fundamentalen Faktoren nicht nur für die kommenden 1-2 Jahre, sondern für die kommenden 10 Jahre massiv nach oben!

Fundamentale Fakten belegen einen unaufhaltsamen Megatrend der Nuklearenergie!

Fakt ist: Es gab in den vergangenen Monaten keine schlechte Nachricht aus dem Nuklearenergiesektor, die die Kursrückgänge der Uranaktien fundamental rechtfertigen würde. Tatsächlich ist die politische und gesellschaftliche Unterstützung pro Nuklearenergie heute um ein Vielfaches höher als im letzten Uran-Superzyklus vor 20 Jahren!

In dem damaligen Superzyklus explodierten die Kurse mancher Uran-Juniorexplorern ähnlich wie Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074) um 10x, 20x und mehr. Obwohl die fundamentale Lage damals nicht halb so gut war wie heute. Obwohl die gesellschaftliche und politische Stimmung in 2005 nicht annährend so positiv war wie jetzt in 2025.

Denn ein neuer Superzyklus der Nuklearenergie und bei Uran rund um den Globus ist unaufhaltsam. Die Betonung liegt auf "unaufhaltsam"! Lassen Sie sich von der deutschen Politik in Berlin nicht täuschen: Deutschland steht mit seinem Sonderweg in der Atomenergie völlig allein da. Auf der ganzen Welt bauen Länder mit rasender Geschwindigkeit neue Atomkraftwerke:

Allein China will sage und schreibe 150 neue Nuklearreaktoren bauen. Ein großer Teil ist in der Planung oder befindet sich bereits im Bau.

Indien will bis 2032 18 neue Atomkraftwerke bauen. Aktuell besitzt das Land 22 Kraftwerke. Damit wird die Zahl der Atomkraftwerke in Indien in der kommenden Dekade um 82 % ansteigen! Von jetzt an soll in Indien jedes Jahr ein neuer Nuklearreaktor ans Netz gehen.

Frankreich hat bereits angekündigt, 14 neue Atomkraftwerke zu bauen.

Japan will in 2030 rund 20 % seiner Energieversorgung wieder aus Nuklearenergie gewinnen. Dafür sollen immer mehr der alten Atomreaktoren wieder ans Netz gehen und deren Laufzeiten sollen verlängert werden.

Es dürfte sogar wahrscheinlich sein, dass viele Länder zusätzlich die Laufzeiten ihrer aktiven Kraftwerke verlängern, was zusätzlichen Nachfragedruck in den ohnehin schon extrem angespannten Uranmarkt bringen würde. Denn das Uranangebot ist jetzt schon viel zu niedrig, um die ganzen neuen Reaktoren zu beliefern!

(Quelle: Azincourt Energy)

Azincourt Energy: Uranperle steht vor der Entdeckung

Wenn Sie das Glück hatten, beim letzten Superzyklus vor 20 Jahren mit dabei zu sein, dann wissen Sie, was die beiden Worte "Uran" und "Superzyklus" bedeuten.

Noch unbekannte Uran-Stars von morgen - wie der kanadische Uran-Juniorexplorer Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074- bieten für gut informierte Anleger das Potenzial in der kommenden Uran-Rallye Chancen auf Kurs-Vervielfachungen. Denn bei den neuen Uran-Stars wie Azincourt Energy finden wir eine einzigartige Kombination vor, die an der Börse extrem selten auftritt.

Die Kombination aus unentdeckten und dadurch Aktien von Uranunternehmen mit erheblichem Potenzial, die ultra-spannende Uranprojekte besitzen, deren wahres Potenzial im kommenden Uran-Bullenmarkt von der Börse überhaupt erst entdeckt werden könnte. Azincourt Energy wird ein perfektes Beispiel für diese seltene Kombination sein.

Kanada: Der Uran-Star für den Nuklearenergie-Superzyklus

Denn es wird noch spannender im Uransektor: Im Uransektor dürften wir in den kommenden Jahren eine einzigartige Doppel-Dynamik erleben, die selbst für den Rohstoffsektor in dieser extremen Form äußerst selten ist. Doch diese extreme Form könnte weitsichtigen Anlegern in diesem Jahr und den kommenden Jahren ebenso extreme Gewinnchancen bieten.

Sie wissen um die sich immer weiter ausweitende Schere zwischen Angebot und rasant steigender Nachfrage für Uran. Dieses Angebotsdefizit ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird nur immer größer. Eine historisch bullische Situation für den Uransektor. Aber das ist nur die erste Ebene. Es kommt noch eine zweite Ebene hinzu, die Uran-Investments um ein Vielfaches lukrativer machen könnte:

Durch den neuen Kalten Krieg und den neuen Ost-West-Konflikt entsteht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im Uransektor. Eine Klasse, bei der wir die normalen Spotpreise für Uran sehen - und dann eine besondere eigene Klasse für Uran aus westlichen, politisch stabilen Ländern. Für dieses Uran dürfte in Zukunft eine gewaltige Prämie im Markt bezahlt werden!

Der Grund wird offensichtlich, wenn man sich die ungewöhnliche geografische Verteilung der Länder mit den größten Uranproduktionen anschaut. Es gibt nur zwei westliche Länder unter den Top 10 der größten Uranproduzenten der Welt: Kanada und Australien - und Australien hat nur einen Produktionsanteil von 9 %!

Sie sehen die Problematik für den Westen: Der mit Abstand größte Uran-Förderer der Welt ist Kasachstan (macht rund 39 % der globalen Uranförderung aus). Doch Kasachstan steht unter massivem Einfluss von Russland. Das ist für westliche Ländern viel zu risikoreich, wenn es um die eigene Energieversorgung geht. Denn eine gesicherte Energieversorgung ist im Hightech-Zeitalter des 21. Jahrhunderts eine Frage der nationalen Sicherheit.

Die westliche Welt braucht gesicherte Uranlieferungen

Damit fallen in der neuen geopolitischen Weltordnung auch Russland, China und Usbekistan für den Westen als zuverlässige, politisch stabile Zulieferer von Uran aus. Das Gleiche gilt für die meisten afrikanischen Länder, die, neben historischer politischer Instabilität, einer zu hohen russischen und chinesischen Einflussnahme unterliegen.

(Quelle: Azincourt Energy)

Sie sehen in der Grafik, dass damit unfassbare 69 % Prozent der globalen Uranförderung für den westlichen Nuklearenergiesektor wegfallen. Das ist ein extrem hoher Wert. Übrigens: Der neuntgrößte Uranproduzent ist Indien, der all sein Uran aber selbst braucht. Die Nummer 10 ist das politisch instabile Südafrika.

Sie sehen: Die reale Situation ist sogar noch schlimmer für westliche Länder, als es die Grafik vermuten lässt. Einziger Lichtblick ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt: Kanada. Kanada ist der beste und wichtigste West-Produzent für Uran ist - und vor allem der mit Abstand größte Produzent von Uran.

Viele Anleger denken aufgrund des dort hohen Konsums an Nuklearenergie immer zuerst an die USA. Aber die Uranproduktion in den USA ist völlig unterentwickelt, nachdem über 20 Jahre lang billiges Uran aus Russland und Kasachstan importiert wurde. Die eigene Uranproduktion der USA macht nur 0,15 % der globalen Produktion aus.

Kanada ist der große Gewinner des kommenden Uran-Superzyklus

Es wird mindestens 10, eher 15 Jahre brauchen, bis die USA eine eigene Uranproduktion in einer Größenordnung aufbauen können, welche zuerst mal überhaupt die riesige eigene Energienachfrage im eigenen Land in ausreichendem Umfang bedienen kann. Von Uran-Exporten sind die USA dann immer noch Jahre entfernt.

Zum Vergleich: In 2022 lag die Uranproduktion der USA nur bei ultra-niedrigen 75 Tonnen - das ist nur rund 1/10 der Produktion von Kanada. Nun kommt der Trump-Faktor ins Spiel. Wichtig ist hierbei zu beachten: Der Trump-Faktor ist nicht nur auf Trump begrenzt, wie das Verhalten seines potenziellen politischen Erben, Vizepräsident J.D. Vance, zeigt.

Die brachiale "America First"-Politik ohne Rücksicht auf Dekaden international gewachsener Außenpolitik hat bahnbrechende Folgen für die Energiepolitik der westlichen "Partner": Sämtliche westlichen Länder - von Europa bis Japan - werden sich fragen: Können wir es uns leisten, bei der Energieversorgung auf die Trump-beeinflussten USA mit ihrer Unkalkulierbarkeit zu setzen? Die Antwort lautet natürlich: Nein.

Damit ist klar, welches Land in den kommenden Jahren der ersten Phase des Uran-Superzyklus im Fokus stehen wird: Kanada.

Hier werden Anleger die spektakulärsten Kursgewinne sehen. Denn Kanada wird aufgrund seiner politischen Stabilität die Schlüsselrolle im pro-westlichen Uranmarkt einnehmen - und auch im amerikanischen Uranmarkt. Denn die USA produzieren einfach viel zu wenig Uran für ihre riesige Uranindustrie.

Damit ist klar: Im kanadischen Uranmarkt wird in den kommenden Jahren die meiste "Börsen-Action" erfolgen. Hier werden die meisten Übernahmen laufen. Die spektakulärsten Deals abgeschlossen werden. Die spektakulärsten Uranprojekte entwickelt werden. Alles Faktoren, die clevere Aktionäre im nächsten Uran-Superzyklus reich machen.

Die 0,01-USD-Aktienchance im kanadischen Uransektor

Die größten Chancen werden sich cleveren Anlegern bei kleinen Uran-Unternehmen präsentieren, die ein spannendes Portfolio an Uranprojekten besitzen, die in Kanada oder den USA liegen und gleichzeitig möglicherweise erheblich unterbewertet sind. Wir glauben, dass an der Börse der noch völlig unbekannte Uranexplorer Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074 einer dieser Gewinner-Aktien werden könnte.

Denn die Börsenbewertung von Azincourt Energy liegt aktuell nur bei rund 4,3 Mio. USD. Der Aktienkurs notiert bei 0,01 USD. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Aktie notiert bei 1 Cent. Mit nur 1.000 EUR könnten Sie rund 10.800 Aktien kaufen!

Der Grund ist natürlich, dass Uranaktien aktuell völlig out sind und die Aktienkurse aller Aktien aus dem Nuklearsektor über einen Kamm geschert wurden. Aber Sie wissen: Die Uranstory ist einwandfrei intakt. Die Schere zwischen Uranangebot und Nachfrage wird sich unaufhaltsam vergrößern - und das kann nur über steigende Uranpreise gelöst werden.

Bei einem Börsenwert von nur bei 4,3 Mio. USD würde man denken, dass Azincourt unternehmerisch noch nichts zu bieten hat. Oder dass Azincourt unternehmerische Probleme haben könnte. Doch beides ist NICHT der Fall - und genau das bietet weitsichtigen Anlegern jetzt eine 0,01-USD-Investmentchance!

1-Cent-Aktie mit 2 Uranprojekten in Kanada!

Denn Azincourt besitzt nicht nur ein einziges Uranprojekt - was bei dieser Minibewertung schon mehr als genug für eine Multibagger-Chance wäre, wenn das Projekt erfolgreich entwickelt wird. Nein, Azincourt hat zwei Uranprojekte, wovon eines ein Teil des besten und erfolgreichsten Urangebietes in Nordamerika ist!

Allein diese Tatsache könnte schon eine zweistellige Millionen-Börsenbewertung rechtfertigen, wenn der Uranmarkt seinen Turnaround vollzieht. Den Turnaround, der aufgrund der fundamentalen Faktoren höchstwahrscheinlich ist. Doch wir beginnen die Analyse von Azincourt mit dem ersten Uranprojekt.

Beide Uranprojekte liegen in Kanada. Besser geht es nicht. Denn wie Sie inzwischen wissen, ist dies genau die Region, in der Sie im Uransektor investieren wollen. Wir glauben, dass kanadisches Uran im neuen Nuklearenergie-Megatrend eine gewaltige Bewertungsprämie bekommen wird. Das könnte im kommenden Superzyklus der Uranaktien zusätzliche Gewinnpotenziale für Uranfirmen bedeuten, die in Kanada aktiv sind.

Azincourt Energy hat eine Vereinbarung für die Übernahme von 100 % Eigentümerschaft des Snegamook-Uranprojekts in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador. Das Snegamook-Uranprojekt umfasst Lizenzen von 17 Gebieten, die nebeneinander liegen und einen großen Bereich von 4,82 Mio. Quadratmetern umfassen!

(Quelle: Azincourt Energy)

Das Besondere an dem Snegamook-Projekt: Für dieses Projekt existieren bereits nachgewiesene Uranmineralisierungen durch den Vorbesitzer Silver Spruce Resources. Silver Spruce Resources (SSR) führte im vergangenen Uran-Superzyklus zwischen 2006 bis 2008 umfangreiche Tests für die Geologie des Projektes durch.

Selbst ein erfolgreiches Bohrergebnis könnte zu einem Kurssprung der Aktie führen!

Dabei handelte es sich nicht nur um einfache Anfangs-Tests, wie oberflächennahe Gesteinsproben. Nein, SSR führte damals schon 17 Probebohrungen durch. Doch jetzt kommt es: Da es seit 2008 keine neueren Probebohrungen gab, geriet das Projekt völlig in Vergessenheit - und könnte deshalb an den Börsen noch völlig falsch bewertet sein.

Zudem gibt es zwei große Uranprojekte in der Nachbarschaft von Snegamook, die sich schon im fortgeschrittenen Explorationsstadium befinden. Dort entwickelt der Uran-Bluechip Paladin Energy das Michelin Deposit-Projekt. Es gilt als eines der größten unentwickelten Uranprojekte der Welt! Nach Probebohrungen gibt es für das Michelin Deposit-Projekt eine fantastische Ressourcenschätzung von 82,2 Mio. Pfund U 3 O 8 .

Zudem hat ATHA Energy Corp. das riesige Moran Lake C Zone-Projekt direkt neben dem Michelin Deposit-Projekt von Paladin Energy und in Nachbarschaft von Snegamook. Snegamook allein würde Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074 zu einer spannenden 0,01-USD-Aktie machen.

Azincourt hat ein neues Uranprojekt im wichtigsten Urangebiet der Welt!

Doch es kommt noch besser. Viel besser: Das zweite Uranprojekt von Azincourt ist das East Preston-Uranprojekt im berühmten Athabasca Basin-Urangebiet in der Provinz Saskatchewan, Kanada. Das riesige Athabasca Basin ist DAS Flaggschiff unter allen Urangebieten in ganz Nordamerika.

Quelle Skyharbour Resources

Nicht nur das: Das Athabasca Basin, oder Athabasca-Becken auf Deutsch, ist das wichtigste Uranvorkommen weltweit! Nicht nur in Kanada. Nicht nur in Nordamerika. Weltweit. Denn das Athabasca-Becken besitzt die weltweit größten hochgradigen Uranvorkommen. Die Gehalte von U 3 O 8 im Athabasca-Becken sind mit durchschnittlich 1 bis 2 % teilweise sagenhafte 100-mal höher als die durchschnittlichen Gehalte von Uranvorkommen in anderen bekannten Urangebieten rund um den Globus! 100-mal höher!

Damit Sie die Urangehalte im Athabasca-Becken richtig einordnen können, werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle. Sie zeigt auf, welchen Wert ein Urangehalt von 1,0 % umgerechnet auf andere Edelmetalle oder Industriemetalle hat. Am einfachsten zu verstehen ist der Vergleich zu Gold.

Ein Uranvorkommen mit 1 % U 3 O 8 aufzuspüren ist ungefähr so, als ob ein Rohstoffkonzern ein Goldvorkommen mit rund 25 Gramm/Tonne findet. Das sind praktisch einmalige Weltklasse-Werte im Goldsektor. Absolute Bonanza-Gehalte. Die Goldgehalte der meisten Goldprojekte liegen nicht mal bei 1/10 dieses Wertes (also rund 2,5 g/T).

Azincourt Energy ist im Athabasca-Becken aktiv!

Quelle Skyharbour Resources

Dieser Vergleich zeigt Ihnen die Weltklasse-Uranvorkommen im Athabasca-Becken - und die potenziell einzigartigen Gewinnchancen für kleine Uran-Unternehmen wie Azincourt Energy, wenn man dort ein Gebiet mit solchen U 3 O 8 -Gehalten findet. Denn es könnte Azincourt direkt zu einem Übernahmekandidaten machen.

Genau in diesem Athabasca-Becken - dem spannendsten Urangebiet der Welt - hat sich das clevere Management von Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074 sein zweites Urangebiet gesichert! Einen besseren Standort gibt es für ein neues, kleines Uran-Unternehmen auf der ganzen Welt nicht!

(Quelle: Azincourt Energy)

Inzwischen wird im Athabasca-Becken seit über 40 Jahren Uran gefördert. Trotzdem ist die Bedeutung des Athabasca Basin im Uransektor höher denn je, was Ihnen zeigt: Dieses Gebiet ist wahrlich ein Wunder der Natur und hat seinen Zenit noch nicht erreicht. Alles, was im Uransektor Rang und Namen hat, ist im Athabasca Basin aktiv: Cameco, Denison Energy, NexGen Energy oder Orano (Areva).

Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074 ist aktuell dabei, die historischen Daten der SSR-Exploration für das Snegamook-Projekt auszuwerten. Die damaligen Tests definierten ja bereits vier Uranmineralisierungen. Auf deren Basis soll in diesem Jahr Kernüberprüfung und eine Bodenprüfung auf dem Snegamook-Projekt starten.

Das ist ein sehr bedeutender Moment in der Unternehmensentwicklung von Azincourt Energy!

Bei dem East Preston-Uranprojekt im berühmten Athabasca-Becken ist Azincourt sogar schon einen Schritt weiter! Hier hat man bereits erste vorläufige Probebohrungen durchgeführt, die Uranmineralisierungen und Gesteinsformationen belegten, die auf Uranvorkommen hindeuten könnten.

Azincourt konnte selbst mit den begrenzten Probebohrungen schon drei aussichtsreiche Zonen für potenzielle Uranvorkommen im East Preston-Uranprojekt identifizieren! Nun will Azincourt mit einem neuen Bohrprogramm die bisherigen Funde detaillierter definieren. Das bedeutet: In den kommenden 12 Monaten dürften Aktionäre mit Aktivitäten auf BEIDEN Projekten rechnen! Das dürfte den Newsflow an Meldungen von Azincourt deutlich erhöhen!

Aktivitäten könnten Kurssprünge in der Aktie auslösen!

Jetzt kommt ein wichtiger Punkt für die Aktienkursentwicklung von Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074: Bei Microcap-Werten mit Marktkapitalisierungen unter 5 Mio. USD bedarf es keiner 10 erfolgreichen Probebohrungen, um den Aktienkurs zu bewegen. Nicht mal 5 Bohrlöchern.

Bei so einer (noch) Mini-Marktkapitalisierung reicht oftmals schon ein einziges erfolgreiches Bohrloch, damit sich der Aktienkurs bewegen könnte. Wir glauben, dass Azincourt Energy aktuell bewertet wird, als ob man nichts hätte. Da reicht schon ein Bohrloch aus, damit die Märkte verstehen: Azincourt hat etwas - und das könnte dann schon eine deutlich höhere Börsenbewertung rechtfertigen. Die Betonung läge dann auf dem Wort "deutlich".

Denn im Rohstoffsektor gibt es eine alte Börsenweisheit: "Die größten Kursgewinne erzielt man, wenn die Einstufung eines Rohstoffprojektes von ,nichts' zu ,etwas' erfolgt." Denn dann können die 3 folgenden Faktoren gleichzeitig aufeinandertreffen. Und erfahrene Börsianer wissen: Wenn diese Konstellation eintritt, wird an der Börse oft richtig Geld verdient.

Faktor: Junior-Explorer, die bisher nur Projekte besitzen und mit der Exploration erst beginnen, sind oftmals zu absolut spottbilligen Börsenbewertungen zu haben. Der Preis von 0,01 USD für die Aktie von Azincourt Energy zeigt dies eindrucksvoll. Faktor: Wenn Junior-Explorer dann erste Probebohrungen durchführen und Treffer erzielen, erhalten die bisher mehr oder weniger unbewerteten Gebiete plötzlich einen inneren Wert. Denn die Probebohrungen zeigen ja: Dort befindet sich etwas von Wert unter der Erde. Damit wird der Wert der Projekte und damit des Junior-Explorers aufgewertet. Faktor: Das zieht neue Käufer für die Aktie an. Mit jedem folgenden Explorationserfolg eröffnet sich ein Junior-Explorer dann neue Käuferschichten an der Börse.

Der beste Zeitpunkt für risikobereite Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont ist also, bevor die ersten Explorationen beginnen. Denn dann ist die Börsenbewertung oftmals noch ultra-niedrig, so wie -wie wir glauben- zurzeit bei Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074), dessen Börsenwert nicht mal 5,0 Mio. USD beträgt.

Erfahrenes Management mit Top-Urangeologen für das Athabasca-Becken

Da sich die Projekte von Junior-Explorern wie Azincourt erst in der Anfangsphase ihrer Entwicklung befinden, ist es besonders wichtig, auf das Management zu schauen. Wie erfahren ist das Management? Kommt das Management überhaupt aus dem Rohstoffsektor? Hat es in der Vergangenheit erfolgreich Explorationen vorangetrieben oder Minenprojekte entwickelt?

Besonders wichtig bei Rohstoffunternehmen sind die Geologen. Haben sie Erfahrung und Erfolge im Aufspüren der jeweiligen Rohstoffe? Haben sie Erfahrung und Erfolge in der jeweiligen Region? Ein Rohstoffprojekt in Australien oder Kanada zu explorieren ist eine völlig andere Liga als ein vergleichbares Rohstoffprojekt in Afrika oder in Lateinamerika.

Hier kann Azincourt voll punkten. CEO Alex Klenman hat über 30 Jahre Erfahrung im Junior-Mining-Sektor. Er war verantwortlich für Finanzierungsrunden von insgesamt über 100 Mio. CAD. Doch der geheime Star von Azincourt ist Chefgeologe Trevor Perkins. Er hat nicht nur über 25 Jahre Explorationserfahrung im Uransektor.

Er führte gleich drei Geologen-Teams an, die drei Uran-Vorkommen entdeckten! Eines davon war in seiner Tätigkeit für UEX Corp. die Entdeckung des Orora Uranium Deposits im … Athabasca-Becken. Das war nicht seine einzige Erfahrung im Athabasca-Becken. Herr Perkins arbeitete auch über 10 Jahre bei Cameco Corp., dem größten westlichen Uran-Unternehmen. Unter anderem als Geologe für Projekte im Athabasca-Becken.

Das ist ein Top-Management, wie wir es für einen aussichtsreichen Junior-Explorer sehen wollen: Umfassende Erfahrung im Uransektor. Nachgewiesene Erfolge im Bereich der Finanzierungen und der Explorationsentwicklung. Um das Ganze perfekt zu machen: Erfahrung in Kanada und im Athabasca-Becken.

Management, Insider und Institutionelle halten 50 % aller Aktien

Sehr erfreulich für Privatanleger ist in diesem Zusammenhang, dass ein ungewöhnlich hoher Anteil von 50 % der Azincourt-Aktien von institutionellen Investoren, Management, Firmeninsidern und Insidern nahestehenden Investoren gehalten wird. Für ein (noch) so winziges Unternehmen wie Azincourt Energy ist das ein extrem hoher Wert.

(Quelle: Azincourt Energy)

Vor allem der hohe Prozentsatz an institutionellen Investoren ist interessant: Denn in so kleine Junior-Explorer investieren nur Institutionen, die ihren Investment-Schwerpunkt im Rohstoffsektor haben. Absolute Rohstoff-Fachleute. Wenn die bereit sind, in so einem frühen Stadium in Azincourt Energy zu investieren, dann kann dies ein sehr aussagekräftiges Signal über die Qualität der Projekte und des Managements sein.

Das Gleiche kann für den erfreulich hohen Anteil von 20 % an Management, Insidern und nahestehenden Personen gelten. Wir wollen, dass Management und Insider einen hohen Anteil an einem Unternehmen halten. Denn dann ist es in deren finanziellem Eigeninteresse, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Sie sitzen mit den Aktionären in einem Boot.

0,01-USD-Aktienchance mit ungewöhnlich spannendem Chance-Risiko-Potenzial!

Anlegern muss klar sein, dass sich Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074 noch am Anfang seiner potenziellen Erfolgsgeschichte befindet. Aber nur deshalb können Sie die Aktie aktuell für 0,01 USD kaufen! Und nicht bei 1,00 USD oder 5,00 USD, wie bei Aktien vieler größerer Uranwerte.

Doch was Anlegern bei Azincourt in die Karten spielen könnte: Trotz seiner winzigen Börsenbewertung von nicht mal 5,0 Mio. USD dürften die Risiken von Azincourt deutlich niedriger sein als bei vergleichbaren Junior-Explorern aus dem Uransektor. Obwohl Azincourt bei erfolgreichen Projektentwicklungen das Potenzial auf Multibagger-Gewinne und sogar eine Börsenbewertungen von 50,0 Mio. USD und mehr besitzt.

Azincourt hat nicht nur ein einzelnes Uranprojekt, sondern gleich zwei spannende Uranprojekte.

Die Uranprojekte liegen nicht in Afrika oder in politisch instabilen Ländern in Südamerika, sondern in Kanada - einem Top-Land mit dem niedrigsten Länderrisiko für Minenunternehmen.

Ein Projekt liegt im Athabasca-Becken - dem mit Abstand erfolgreichsten Urangebiet der Welt.

Das Management von Azincourt ist hoch erfahren und verfügt über Spitzengeologen, die bereits erfolgreich Uranprojekte entwickelt haben. Auch im Athabasca-Becken!

Management, Insider und Institutionelle halten hohe 50 % aller Aktien.

Diese Kombination könnte bei Azincourt Energy zu einem signifikanten-seltenen Chance-Risiko-Verhältnis führen, mit dem sich für spekulative Anleger eine historische Vervielfachungschance bieten könnte - bei einem -wie wir meinen- unverhältnismäßig niedrigen Risiko. Damit könnte die 0,01-USD-Aktie von Azincourt Energy (Börsenkürzel: TSX Venture: AAZ, WKN: A3DHG5, ISIN: CA05478T2074 eine hoch-spannende spekulative Depotbeimischung aus einem der spannendsten fundamentalen Megatrends der kommenden Jahre sein!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Azincourt Energy um mehr über das Unternehmen zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 17.03.2025 erstellt und am 18.03.2025 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Azincourt Energy wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Azincourt Energy entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Autor und Vermittler halten Aktien des beworbenen Unternehmens Azincourt Energy und können diese Aktien jederzeit nach Ende der Sperrfrist verkaufen. Der Vermittler hat uns gegenüber signalisiert, dass er beabsichtigt diese Aktien nach Ende der Sperrfrist, auch wenn diese innerhalb unseres Werbezeitraums liegt, zu verkaufen. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US9168961038,CA8308166096,CA91702V1013,CA2546771072,CA05478T2074,AU000000PDN8