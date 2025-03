Der österreichische Antriebsspezialist verzeichnet beeindruckende Gewinnsteigerung und prognostiziert weiteres Wachstum bei internationaler Markterschließung bis 2027.

Die Aktie des österreichischen Motorenherstellers Steyr Motors verzeichnete am Montag einen spektakulären Kurssprung von über 126 Prozent auf 204,00 EUR im XETRA-Handel. Im Tageshoch erreichte das Papier sogar 230,00 EUR, nachdem es mit 130,00 EUR in den Handelstag gestartet war. Auslöser für die beeindruckende Rallye waren die am Dienstag veröffentlichten Geschäftszahlen für 2024, die die Markterwartungen deutlich übertrafen. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz um 9,2 Prozent auf 41,7 Millionen Euro steigern und das bereinigte EBIT auf 10,1 Millionen Euro vervielfachen (Vorjahr: 3,6 Millionen Euro). Besonders beeindruckend präsentierte sich die bereinigte EBIT-Marge, die mit 24,3 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert von 9,4 Prozent lag.

Optimistischer Ausblick beflügelt Anleger

Die Steyr Motors AG zeigte sich für die kommenden Jahre äußerst optimistisch. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg von mindestens 40 Prozent bei einer EBIT-Marge von deutlich über 20 Prozent. Die Produktion soll auf mindestens 1.250 Motoreinheiten steigen, verglichen mit 729 Einheiten im Vorjahr. Mittelfristig plant das Unternehmen, bis 2027 mehr als 3.000 Motoreinheiten zu produzieren und das bereinigte EBIT von 2024 zu vervierfachen. Diese positiven Aussichten werden durch einen soliden Auftragsbestand gestützt, der sich aktuell auf fast 200 Millionen Euro beläuft und Festaufträge, Rahmenaufträge sowie unverbindliche Verkaufszusagen bis Ende 2027 umfasst. Vor allem die Expansion in neue Märkte wie Asien, die MENA-Region sowie Nord- und Südamerika soll das Wachstum antreiben. Angesichts dieser erfreulichen Entwicklung plant Steyr Motors zudem, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro je Aktie auszuschütten.

