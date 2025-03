© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang

Die Google-Mutter Alphabet ist am Kauf des israelischen Internetsicherheits-Spezialisten Wiz für 30 Milliarden US-Dollar interessiert. Es wäre der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte!Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, steht kurz davor, das israelische Cybersecurity-Unternehmen Wiz für über 30 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf informierte Kreise. Sollte der Deal zustande kommen, wäre es die größte Akquisition in der Geschichte des Technologieriesen. Der Zukauf könnte Alphabets Position im hart umkämpften Markt für Cloud-Computing weiter stärken und mit Cybersicherheit ein neues Standbein des Techkonzerns etablieren. Die …