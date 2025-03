Zürich - Die Privatbank Julius Bär eröffnet eine Filiale in Italien und wird damit im südlichen Nachbarland wieder vor Ort tätig. Die neue Filiale in Mailand soll ihre Tore in der ersten Jahreshälfte öffnen und ihre Dienstleistungen vermögenden Italienerinnen und Italiener sowie Family Offices anbieten. Die neue Filiale wird von Roberto Coletta geleitet, der 2024 von der Deutschen Bank zu Julius Bär gewechselt war, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank ...

