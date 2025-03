Der chinesische Technologiekonzern verzeichnet beeindruckendes Wachstum durch milliardenschwere Zukunftsinvestitionen und strategische Partnerschaften in der KI-Branche.

Die Papiere des chinesischen Technologiegiganten Alibaba verzeichneten am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im New Yorker Handel. Mit einem Kurssprung von 4,0 Prozent auf 146,69 USD setzte die Aktie ihren positiven Trend fort und erreichte in der Spitze sogar 147,10 USD - ein neues 52-Wochen-Hoch. Besonders beeindruckend erscheint diese Entwicklung im Vergleich zum Tiefstand von 68,43 USD im April 2024, was einer Erholung von über 53 Prozent entspricht. Die starke Kursentwicklung wird von soliden Fundamentaldaten gestützt: Im letzten Quartal konnte Alibaba seinen Umsatz um 8,20 Prozent auf 38,97 Milliarden USD steigern, während der Gewinn je Aktie mit 2,93 USD deutlich über dem Vorjahreswert von 0,79 USD lag.

Strategische KI-Offensive als Wachstumstreiber

Hintergrund der positiven Kursentwicklung ist die strategische Neuausrichtung des Unternehmens im Bereich künstlicher Intelligenz. Nach dem Ende der regulatorischen Einschränkungen durch die chinesische Regierung plant Alibaba massive Investitionen in zukunftsträchtige Technologien. Über die kommenden drei Jahre sollen mehr als 52 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI- und Cloud-Infrastrukturen fließen. Die Vorstellung eines neuen KI-Modells hat zusätzliche Dynamik in die Kursentwicklung gebracht. Auch die angekündigte Zusammenarbeit mit Apple, bei der Alibaba KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 bereitstellen soll, wird von Marktbeobachtern positiv bewertet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 14. Mai erwartet, wobei Analysten für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 64,79 CNY je Aktie prognostizieren.

