Steyr Motors AG, absoluter Kurshigjflyer in den letzten Tagen zeigt auch heute grüne Vorzeichen - aktuell auf Tradegate, 9:27 Uhr, PLUS 25,93%, Kurs: 344,00 EUR. Allein das derzeitige Tagesplus von 64,00 EUR beträgt ein Vielfaches des Emissionskurses noch im Oktober letzten Jahres, der bei 14,00 EUR gelegen hatte. Was ist heute passiert, dass die Kursparty weitergeht? Geschäftszahlen 2024 veröffentlicht, Ausblick 2027 mit einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum ab 2025 von 40% bestätigt. Und natürlich Prognosen erfüllt. Mit den Worten des zufriedenen CEO Julian Cassutti: "Wir haben die Transformation ...

