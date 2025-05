wO Börsenlounge: Nu | Tui | Steyr - Nvidia & AMD punkten im Nahen Osten

Auf einmal haben Donald Trump wieder alle lieb. Der S&P 500 ist leicht im Plus seit Jahresbeginn und auf seiner Reise in den Nahen Osten besorgt der US-Präsident auch gleich neue Aufträge für Nvidia und AMD.Der DAX hat seine frühen Kursgewinne abgegeben und ist ins Minus gedreht. Diese Entwicklung bringt ihn zurück auf das Ausbruchsniveau seines alten März-Rekords. Sollten die Bullen nicht in der Lage sein, diese Marke zu verteidigen, könnte sich der jüngste Anstieg bis zum Allzeithoch als Fehlausbruch herausstellen. Technisch gesehen deutete sich diese Korrektur bereits an, nachdem der DAX einen längeren Aufwärtstrend verzeichnet hatte. Tencent: Zahlen kommen gut an! Der chinesische …

Den vollständigen Artikel lesen ...