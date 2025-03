Silber-Knappheit spitzt sich zu - Preisexplosion unausweichlich?

Anzeige / Werbung

Während Gold in den letzten Monaten immer neue Höchststände erreichte, blieb Silber lange im Schatten - doch das könnte sich in Zukunft ändern. Technische und fundamentale Indikatoren deuten darauf hin, dass das weiße Metall an einem entscheidenden Wendepunkt steht. Die Kombination aus steigender industrieller Nachfrage, sinkendem Angebot und massiven Short-Positionen am Papiermarkt könnte Silber in eine neue Phase starken Wachstums führen.

Silber steht an einem entscheidenden Punkt, der dem goldenen Moment gleicht, den Gold im März 2024 erlebte. Damals durchbrach Gold die 2.100 US-Dollar-Marke, was eine massive Preisexplosion auslöste. Jetzt scheint sich Silber in einer ähnlichen Lage zu befinden. Die technische Analyse zeigt eine deutliche Cup-and-Handle-Formation, ein klassisches bullisches Muster, das häufig mit starken Aufwärtsbewegungen endet.



Der erfahrene Rohstoffanalyst Tavi Costa von Crescat Capital sieht Parallelen zu vergangenen Marktbewegungen und hebt hervor, dass Silber oft unerwartete Preisbewegungen zeigt, wenn es sich an einem entscheidenden Widerstand befindet. Er sieht Anzeichen dafür, dass Silber vor einem bedeutenden Anstieg steht und warnt davor, sich von kurzfristigen Preisschwankungen entmutigen zu lassen. Sein Fazit: Ein erneuter Test der Allzeithochs könnte unmittelbar bevorstehen.

Besonders im Fokus steht derzeit die kritische Marke von 35 US-Dollar. Dieses Preisniveau hat in der Vergangenheit mehrfach einen starken Widerstand dargestellt. Sollte Silber diese Hürde mit hoher Dynamik und steigendem Handelsvolumen überwinden, könnte dies der lang ersehnte Startschuss für eine explosive Kursentwicklung sein. Ein ähnliches Muster hat Gold im vergangenen Jahr zu neuen Rekordhochs verholfen - Silber könnte jetzt nachziehen.



Gefährliches Spiel mit Silber

Warum hinkt Silber seit Jahren hinterher, während Gold längst von Rekordhoch zu Rekordhoch springt? Für Analyst Jesse Colombo liegt die Antwort klar auf der Hand: Silber wurde gezielt "kleingehalten". Große institutionelle Akteure, allen voran die Handelsabteilungen mächtiger Banken wie JPMorgan, UBS oder Goldman Sachs, haben laut Colombo seit Jahren mithilfe massiver Leerverkäufe ("Short-Positionen") den Silberpreis systematisch gedrückt.



Diese manipulativen Eingriffe seien keineswegs trivial: Aktuell summieren sich die Short-Positionen auf über 211 Millionen Unzen Silber - das entspricht fast einem Viertel der gesamten weltweiten Jahresproduktion. Die meisten dieser Wetten beruhen nicht auf tatsächlich vorhandenen physischen Silberbeständen, sondern auf sogenanntem "Papier-Silber". Dabei handelt es sich um virtuelle, künstlich erzeugte Handelskontrakte, die den Eindruck eines größeren Angebots vortäuschen und damit den Marktpreis beeinflussen.



Doch jede Form der Manipulation stößt irgendwann an ihre Grenzen. Aktuell wetten große Banken darauf, dass der Silberpreis nicht stark ansteigen wird - sogenannte "Short-Positionen". Dabei verkaufen sie Silber-Kontrakte, die sie selbst gar nicht physisch besitzen ("Papier-Silber"), und hoffen darauf, diese später günstiger zurückkaufen zu können, um Gewinne zu erzielen. Sobald Anleger und Händler jedoch erkennen, dass tatsächlich kaum noch physisches Silber verfügbar ist, könnte der Silberpreis plötzlich deutlich steigen.



In diesem Fall geraten die Banken unter enormen Druck: Sie müssen ihre zuvor verkauften Kontrakte schnell zurückkaufen, um ihre Verluste einzudämmen. Dies nennt man "Short Squeeze" - eine Marktsituation, in der die Short-Seller regelrecht in Panik geraten, hektisch kaufen und dadurch den Preis immer weiter nach oben treiben. Ein solcher Short Squeeze könnte einen drastischen Preisanstieg auslösen und die manipulative Strategie der Banken spektakulär scheitern lassen.



Die Konsequenzen wären laut Jesse Colombo verheerend. Jede Erhöhung des Silberpreises um nur einen einzigen US-Dollar verursacht bei den großen Short-Sellern Verluste von insgesamt 211 Millionen US-Dollar. Eine solche Position lässt sich nicht lange durchhalten. Sollte Silber um 10 oder gar 20 US-Dollar ansteigen, sprechen wir bereits von Verlusten in Milliardenhöhe, die in panischen Rückkäufen münden könnten.

Wie hoch könnte Silber steigen?

Die aktuellen Marktbewertungen vieler Experten deuten darauf hin, dass Silber möglicherweise erheblich unterbewertet ist und ein großes Aufwärtspotenzial haben könnte. Das derzeitige Gold-Silber-Verhältnis von etwa 88:1 liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt. Falls sich dieses Verhältnis wieder in Richtung seines langjährigen Mittelwerts von 53:1 bewegt - selbst ohne eine weitere Preissteigerung bei Gold - könnte dies einen Silberpreis von rund 56 US-Dollar pro Unze zur Folge haben.



Noch interessanter wird die Betrachtung inflationsbereinigter Höchststände: Historische Spitzenwerte von Silber, etwa in den Jahren 1980 und 2011, lassen darauf schließen, dass ein theoretischer Preis von über 100 US-Dollar oder mehr nicht ausgeschlossen wäre. Zudem besteht die Möglichkeit, dass ein Short Squeeze den Markt zusätzlich in Bewegung setzt. Die hohen ungedeckten Leerverkaufspositionen im Papiermarkt könnten unter bestimmten Bedingungen - etwa einem Silber Squeeze - eine Kettenreaktion auslösen, in der Banken und institutionelle Anleger gezwungen wären, physisches Silber in großen Mengen zu erwerben. Sollte dies eintreten, könnte sich der Preisanstieg erheblich beschleunigen - möglicherweise sogar bis in den dreistelligen Bereich. Ob und wann sich ein solches Szenario entwickelt, bleibt jedoch abzuwarten.

Zwischen Knappheit und industrieller Boom-Nachfrage

Silber ist schon längst mehr als nur ein Edelmetall für Anleger, die auf Sicherheit setzen. Es entwickelt sich immer mehr zu einem essenziellen strategischen Rohstoff, dessen industrielle Bedeutung rapide zunimmt. Besonders in Hightech-Branchen und bei erneuerbaren Energien ist Silber mittlerweile unverzichtbar. Doch während der Verbrauch kontinuierlich steigt, schrumpfen gleichzeitig die global verfügbaren Reserven dramatisch.



Bereits zum fünften Mal hintereinander übersteigt die Nachfrage das weltweite Angebot deutlich - und dieser Trend verschärft sich weiter. Im Jahr 2024 betrug das strukturelle Silberdefizit bereits 182 Millionen Unzen; für 2025 rechnen Experten erneut mit einem Minus von 149 Millionen Unzen. Besonders alarmierend dabei: Seit 2020 sind die globalen Silberreserven insgesamt um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Ein Rückgang, der angesichts der steigenden Nachfrage dramatische Folgen haben könnte.