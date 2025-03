Der Diebstahl im Solarpark in Charlottenthal fand am 13. oder 14. März statt. Im November 2024 wurde dort schon einmal eingebrochen. Der Schaden belief sich damals auf etwa 154. 00 Euro. Der Solarpark in Charlottenthal bei Krakow im See (Landkreis Rostock) scheint es Dieben leicht zu machen: Nachdem dort im November 2024 elektrische Anlagen im Wert von 154. 000 Euro gestohlen wurden, kam es nun erneut zu einem Einbruch. Am 13. oder 14. März wurden dort technische Einrichtungen und Zubehör im Gesamtwert von etwa 140. 000 Euro entwendet, teilt das Polizeipräsidium Rostock mit. Die Freiflächenanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...