Die VW-Tochter Audi hat am Montagabend einen radikalen Sparkurs angekündigt: Bis Ende 2029 sollen gestaffelt insgesamt 7.500 Jobs wegfallen. Auch die bisher üppige Mitarbeiterbeteiligung soll künftig geringer ausfallen. Am heutigen Dienstag legt der Ingolstädter Autobauer zudem seine Jahresbilanz vor. Audi geht es wie allen deutschen Autobauern: Die schwache Nachfrage in China belastet den Konzern massiv. In den ersten neun Monaten hatte sich der Gewinn mit 2,4 Milliarden Euro fast halbiert. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...