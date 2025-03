Köln (ots) -Neue Horizonte entdecken - das garantiert das Zusammenspiel des Erfolgs-Trios AIDA Cruises, VOX und Ad Alliance. Ab dem 24. März ist es so weit, dann sticht AIDAprima in See. Ziel sind die Vereinigten Arabischen Emirate, an Bord ganz besondere Gäste, die zum "Perfekten Dinner" einladen. Die Challenge der Hobby-Köchinnen und -Köche ist es, sich vom Zauber des Orients inspirieren zu lassen und am Abend ein kulinarisches Erlebnis auf den Teller zu bringen.Crossmedial-oriental: eine Entdeckungsreise und ein Fest der SinneIn der Special-Woche der beliebten VOX-Kochshow "Das perfekte Dinner" wird AIDAprima ebenfalls zur Hauptdarstellerin, schippert die Kandidat:innen an exotische Orte wie Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Bahrain und Dubai. Hier tauchen sie ein in das bunte Treiben der Souks (Märkte), erleben hautnah die orientalische Lebenskultur und kaufen ihre Zutaten ein, die in den "heiligen Hallen" des Kreuzfahrtschiffes zubereitet werden. Begleitet werden sie auf ihren Ausflügen und ihren individuellen Genuss-Shopping-Touren von jeweils einem der beiden AIDA Gourmetpaten, die ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in dieser Woche sind und eine besondere Rolle einnehmen: Felicitas Then ist Helferin in der Not, sozusagen der Küchenjoker für Rezept-Tipps. Franz Schned unterhält mit seiner guten Laune und diversen Aktivitäten diejenigen, die bekocht werden und gewährt unter anderem Einblicke in die Crew-Küche und das Crew-Restaurant.Für die entsprechende Aufmerksamkeit sorgt ein kreativer und reichweitenstarker Media-Mix, bei dem das Product Placement auf AIDAprima das Herzstück der Kampagne bildet. Bereits ab dem 21. März machen Promo-Trailer im TV und Online bei VOX sowie auf den Social-Media-Kanälen von VOX, AIDA und dem "Perfekten Dinner" neugierig auf diese besondere Dinner Woche. Diejenigen, die ihre Reiseträume verwirklichen möchten, haben in der Woche vom 24. März die Möglichkeit, am AIDA Gewinnspiel teilzunehmen und einen Reisegutschein zu gewinnen. Die Teilnahme erfolgt über Winario.de, die offizielle und kostenlose Gewinnspielseite der Sender RTL und VOX. Der Aufruf zum Gewinnspiel erfolgt vor jeder Werbeinsel im Umfeld der Kochshow.Eine Premiere feiert AIDA mit der Power von Programmzeitschriften. Zwei der reichweitenstärksten Magazine Deutschlands kündigen die orientalische Dinner-Woche als Programmhighlight an. Hier platziert sich AIDA mit bildstarken Anzeigen und fängt die Blicke der Leserschaft von tv14 und TV Movie ein. Ein kluger Schachzug, denn Programmzeitschriften sind auch im digitalen Zeitalter beliebt und unverzichtbar. Nicht umsonst sind die beiden Zeitschriften laut ma Pressemedien 2025-I mit einer Reichweite von 3,45 Millionen (tv14) bzw. 3,08 Millionen Leser:innen (TV Movie) Liebling bei den Leserinnen und Lesern.Gemeinsam unvergessliche Reisen schaffen"Wenn wir mit AIDA und VOX zusammenarbeiten geht es um eine gemeinsame Mission: unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Das ist uns mit dieser kreativen Partnerschaft erneut gelungen. Die Kampagne verkörpert unser Engagement, Inhalte zu liefern, die die Zuschauerschaft fesselt und die Vorfreude auf Reisen weckt. Bereits zum sechsten Mal setzen wir mit AIDA Kurs auf unvergessliches Entertainment auf hoher See. Gleichzeitig demonstrieren wir so das große Potenzial unseres Portfolios", erklärt Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer Ad Alliance."Wir freuen uns sehr, die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit VOX und Ad Alliance fortzuführen. Bei 'Das perfekte Dinner' sind wir mit AIDA bereits zum zweiten Mal zu Gast und freuen uns, dass unser einzigartiges Produkt auf besondere Weise in die Sendung integriert wurde. AIDAprima begeistert mit Ihren Reisen im Orient nicht nur unsere Gäste, sie bietet auch die idealen Voraussetzungen für eine authentische Integration in das Erfolgsformat von VOX. Wir sind uns sicher, dass wir mit der Kooperation neue Zielgruppen für AIDA begeistern können", sagt Melanie Marra, Vice President Marketing & E-Commerce bei AIDA Cruises. 