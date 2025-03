Das Unternehmen will Installateure unterstützen, gesamtheitliche Energielösungen anzubieten. Die Software erlaubt die Planung, Auslegung und Angeboterstellung von Wärmepumpen über Photovoltaik bis hin zu Energiespeichern. Sie berechnet zum Beispiel aus einer Gebäudevermessung per Handy die Heizlast und den hydraulischen Abgleich. Wer seid ihr? Etienne-Noel Krause (Mitgründer Autarc): Wir sind Autarc, ein Climate-Tech-Startup aus Berlin, das das erste ganzheitliche Operating System für One-Stop Energy Installer in Europa entwickelt. Unsere Software ermöglicht Installateuren, die komplette Dekarbonisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...