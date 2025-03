Das auf nachhaltige Stromnetzlösungen fokussierte Unternehmen übernimmt ein australisches Batteriespeichersystem und prognostiziert signifikantes Umsatzwachstum für 2025.

Energy Vault Holdings, Inc. hat in jüngster Zeit bedeutende Fortschritte bei der Erweiterung seiner globalen Präsenz und der Verbesserung seiner Finanzleistung erzielt. Das Unternehmen, das sich auf nachhaltige Energiespeicherlösungen für Stromnetze spezialisiert hat, setzt seine Expansionsstrategie mit neuen Projekten und Akquisitionen fort.

Energy Vault hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Stoney Creek Battery Energy Storage Systems (BESS) mit einer Kapazität von 125 MW / 1.000 MWh vom australischen Projektentwickler Enervest Group getroffen. Diese Investition in Höhe von 220 Millionen Dollar steht im Einklang mit der "Own & Operate"-Wachstumsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, nachhaltige, langfristige Einnahmequellen mit hoher Cash-Flow-Generierung zu erschließen.

Das Stoney Creek BESS erhielt einen 14-jährigen Langzeit-Energiedienstleistungsvertrag (LTESA) vom Australian Energy Market Operator Services im Rahmen der New South Wales Roadmap Tender Round 5 für Langzeitspeicher. Das Projekt wurde konzipiert, um acht Stunden abrufbare Energie bereitzustellen und wird die Netzstabilität verbessern sowie die Integration erneuerbarer Energieerzeugung in New South Wales unterstützen.

Finanzielle Ergebnisse und Ausblick

Im Quartalsbericht für das vierte Quartal 2024 verzeichnete Energy Vault einen Umsatz von 33,5 Millionen Dollar, hauptsächlich durch die Lieferung von Speicherausrüstungen in den USA, was zu einem Gesamtjahresumsatz von 46,2 Millionen Dollar beitrug. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 13,4% im Jahr 2024, im Vergleich zu 5,1% im Jahr 2023. Allerdings lag der bereinigte Quartalsverlust pro Aktie bei 0,43 Dollar und damit höher als der erwartete Verlust von 0,13 Dollar pro Aktie.

Für das Jahr 2025 hat Energy Vault eine Umsatzprognose von 200 bis 300 Millionen Dollar festgelegt. Diese Projektion basiert auf dem aktuellen Auftragsbestand, Verträgen in fortgeschrittenen Verhandlungsstadien und berücksichtigt die etwa 40-prozentige Preissenkung bei Lithium-Ionen-Batterien, die sich auf Drittanbieter-EPC (Engineering, Procurement, and Construction) und EEQ (Equipment, Engineering, and Quality) Arbeiten auswirkt.

Strategische Initiativen und Marktexpansion

Energy Vault baut seine Präsenz im australischen Energiespeichersektor weiter aus, wodurch das bestehende Portfolio von 2,6 GWh ergänzt wird. Das Unternehmen hat kürzlich eine Reihe von Vereinbarungen für Projekte auf dem australischen Markt bekannt gegeben, darunter Kooperationen mit ACEN Australia und der staatseigenen State Electricity Commission (SEC) von Victoria.

Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement von Energy Vault für die Unterstützung des globalen Übergangs zu erneuerbaren Energien durch innovative und nachhaltige Energiespeicherlösungen. Die Strategie des Unternehmens, in Schlüsselmärkten zu expandieren und technologische Innovationen voranzutreiben, positioniert es günstig im wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien und Energiespeicherung.

Mit seinen jüngsten Projekten und strategischen Akquisitionen festigt Energy Vault seine Rolle als wichtiger Akteur im Bereich der Energiespeichertechnologien, die für die Integration erneuerbarer Energien und die Stabilisierung von Stromnetzen weltweit entscheidend sind.

