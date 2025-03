FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5315 (5322) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 198 (204) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 480 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 178 (186) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 567 (565) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1470 (1435) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1140 (945) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 143 (142) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 532 (525) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 204 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BOKU PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 850 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 420 (410) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 520 (570) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 140 (225) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 542 (504) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 13.5 (17.6) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BOKU PRICE TARGET TO 242 (234) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 95 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1350 (1070) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 404 (343) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES RIO TINTO WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 5920 PENCE - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 90 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 2310 (2200) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob