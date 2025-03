© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Am Montag stellte BYD ein neues Schnelladesystem vor. Der chinesische Elektro-Autobauer klettert auf ein neues All-Time-High. Die in Hongkong notierten Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugriesen BYD erreichten am Dienstag ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen eine neue Schnellladetechnologie vorgestellt hat. Die Aktien stiegen im frühen Handel um bis zu 6 Prozent auf ein Allzeithoch von 408,80 Hongkong-Dollar (48 Euro), bevor die Gewinne auf 3,2 Prozent schrumpften. BYD präsentierte am Montag die neue "Super e-Platform"-Technologie, die laut Unternehmen Spitzenladegeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Kilowatt erreichen kann. Seit Jahresbeginn befinden sich die Aktien des Tesla-Rivalen im …