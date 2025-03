Die Aktie des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB hat sich innerhalb von vier Jahren mehr als vervierfacht. Und ein Ende des Aufschwungs ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Das Papier ist jüngst charttechnisch nach oben ausgebrochen und dürfte nun beschleunigt Kurs Richtung 1. 000-Euro-Marke nehmen. Auch operativ ist der Maschinenbauer aus Frankenthal in der Pfalz auf Wachstumskurs. Nach einem guten Jahr 2024, in dem unter anderem der Auftragseingang um rund fünf Prozent auf knapp 3,11 Milliarden ...

