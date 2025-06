Frankenthal (ots) -- Oswald Bubel, bisheriger KSB-Verwaltungsratsvorsitzender, ist zum 16. Juni aus dem Unternehmen ausgeschieden.- Harald Schwager ist seit der Umfirmierung in KSB SE & Co. KGaA Mitglied des KSB-Verwaltungsrats.- Schwager setzt auf Kontinuität für weiteren wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat Dr. Harald Schwager zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats berufen. Sein Vorgänger Oswald Bubel, der seit Januar 2018 an der Spitze des Gremiums stand, ist zum 16. Juni aus dem Unternehmen ausgeschieden.Neben Schwager gehören Monika Kühborth, Andrea Teutenberg und Michael Eckert dem Verwaltungsrat an. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung legt das Gremium die strategischen Leitlinien des Unternehmens fest und überwacht deren Umsetzung.Harald Schwager ist promovierter Chemiker und stammt aus Speyer. Er bringt umfassende Erfahrung aus leitenden Positionen bei BASF und Evonik mit. Zuletzt war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Evonik Industries in Essen. Darüber hinaus gehört er dem Wissenschaftsrat der Bundesregierung an und hat Aufsichtsratsmandate inne. Schwager ist seit dem Wechsel der Rechtsform des Pumpen- und Armaturenherstellers in eine SE & Co. KGaA 2018 Verwaltungsratsmitglied von KSB und stellt Kontinuität in den Fokus seiner weiteren Arbeit. "Technologische Innovationen können das Leben besser machen. KSB nimmt hier eine führende Rolle ein. Diese Position wollen wir weiter stärken mit gleichzeitiger Verantwortung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt."Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung dankt Oswald Bubel für seine Tätigkeit der letzten acht Jahre als Verwaltungsratsvorsitzender. "Der Erfolg von KSB ist eng mit seinem Engagement und seiner Expertise verbunden." Gleichzeitig freue er sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Bubels Nachfolger. "Die Übergabe an Harald Schwager ermöglicht Kontinuität und Stärke im Verwaltungsrat und damit in der Arbeit der Geschäftsleitung."KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 mit rund 16.400 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 3 Mrd. EUR erzielt.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838sonja.ayasse@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100499/6056898