© Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

Xiaomi hat einen beeindruckenden Umsatzsprung von 48,8 Prozent gemeldet. Während die Aktien bereits am Dienstag steigen, könnte ein wichtiges Treffen weitere Impulse setzen.Das chinesische Unternehmen Xiaomi hat im vierten Quartal einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 48,8 Prozent verzeichnet, der vor allem durch starke Verkäufe in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Smartphones angetrieben wurde. In den Monaten Oktober bis Dezember erreichten die Einnahmen 109 Milliarden Yuan (ca. 15,09 Milliarden US-Dollar), was über den Erwartungen der Analysten lag, die im Durchschnitt mit 103,94 Milliarden Yuan gerechnet hatten. Der bereinigte Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 69,4 Prozent auf …