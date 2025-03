PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Gute Vorgaben der Wall Street und die Hoffnung auf ein schuldenfinanziertes Investitionspaket für Rüstung und Infrastruktur in Deutschland stützten. Der EuroStoxx 50 notierte am Vormittag 0,75 Prozent höher bei 5.486,14 Punkten. Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI um 0,24 Prozent auf 13.089,40 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,34 Prozent auf 8.710,08 Punkte aufwärts.

"Das Sentiment bleibt speziell mit Blick auf die geplante Neuverschuldung in Deutschland aufgehellt", stellt Marktexperte Andreas Lipkow fest. Der Zinsentscheid der US-Notenbank warf ebenfalls ihre Schatten voraus. "Mit einer Überraschung, sprich eine weitere Zinssenkung, wird nicht gerechnet", so Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets. "Zum einen verharrt die Inflation hartnäckig auf einem hohen Niveau und zum anderen traut die Fed der aggressiven Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump nicht über den Weg."

Gefragt waren zyklische Werte. In Hoffnung auf neue konjunkturelle Impulse gewannen Auto- und Technologietitel. Dabei wirkten sich auch die US-Vorgaben aus, nachdem der Abwärtstrend der US-Technologiebranche sich abgeschwächt hatte. Unter anderem zogen ASML um 1,7 Prozent an. Prosus profitierten mit 2,8 Prozent Aufschlag von der Stärke der asiatischen Beteiligungen.

Im Pharmasektor setzten unterdessen Novo Nordisk ihre Aufwärtsbewegung mit 3,8 Prozent Aufschlag fort. Analysten verschiedener Banken hatten zuletzt die günstige Bewertung der Aktie nach der kräftigen Korrektur von den Allzeithochs im vergangenen Jahr hervorgehoben und zum Kauf geraten.

Am Schweizer Markt waren die Aktien von Adecco gefragt und kletterten um zwei Prozent. Sie setzen damit den Aufwärtstrend der letzten Zeit fort./mf/jha/

