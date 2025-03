Der Bergbaukonzern verzeichnet steigende Einnahmen durch höhere Goldpreise und präsentiert ambitionierte Expansionsstrategie mit Wandelanleihen und Projektinvestitionen.

McEwen Mining Inc. (ISIN US58039P3055) hat kürzlich seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht, die Einblicke in die Unternehmensleistung und zukünftige Pläne geben.

Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete McEwen Mining einen Umsatz von 174,5 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde durch höhere Goldpreise und den Verkauf von 74.911 Goldäquivalent-Unzen (GEOs) aus dem Fox Complex und der Gold Bar Mine getrieben. Der Bruttogewinn stieg auf 30,9 Millionen Dollar, verglichen mit 17,8 Millionen Dollar im Jahr 2023. Das bereinigte EBITDA für 2024 belief sich auf 29,2 Millionen Dollar oder 0,57 Dollar pro Aktie, im Vergleich zu 7,7 Millionen Dollar oder 0,16 Dollar pro Aktie im Vorjahr.

Trotz dieser positiven Entwicklungen verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 43,7 Millionen Dollar, der hauptsächlich auf 47,0 Millionen Dollar an Ausgaben im Zusammenhang mit McEwen Copper und 16,5 Millionen Dollar für Explorationsaktivitäten in den vollständig eigenen Minen zurückzuführen ist.

Strategische Finanzierung und Schuldenmanagement

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mcewen Mining ?

Um Wachstumsinitiativen zu unterstützen, hat McEwen Mining Wandelanleihen im Wert von 110 Millionen Dollar mit einem Zinssatz von 5,25% und Fälligkeit im Jahr 2030 ausgegeben. Die Nettoerlöse von etwa 90,8 Millionen Dollar wurden strategisch eingesetzt: 20 Millionen Dollar dienten der Reduzierung der ausstehenden 40 Millionen Dollar einer besicherten Kreditfazilität mit 9,75% Zinsen. Die verbleibenden Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, insbesondere für die Erweiterung des Fox Complex.

Diese strategische Maßnahme soll die Zinskosten senken und dem Unternehmen finanzielle Flexibilität für seine Expansionspläne verschaffen. McEwen Mining konzentriert sich besonders auf die Steigerung der Goldproduktion, insbesondere im Fox Complex, wo Pläne bestehen, die Produktion von 30.000 Unzen im Jahr 2024 auf 60.000 Unzen bis 2027 zu erhöhen. Eine weitere Steigerung auf 120.000-150.000 Unzen bis 2030 ist geplant, vorbehaltlich rechtzeitiger Genehmigungen.

Investitionen und Projektentwicklung

McEwen Mining hat strategische Investitionen getätigt, um sein Portfolio zu diversifizieren und seine Position in der Bergbauindustrie zu stärken. Im März 2025 schloss das Unternehmen eine Investition von 6,93 Millionen Dollar (10 Millionen CAD) in Goliath Resources Limited ab und erwarb damit einen Anteil von etwa 5,4%. Diese Investition entspricht der Strategie von McEwen Mining, seine Präsenz in Bergbauprojekten mit hohem Potenzial auszubauen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen einen Anteil von 46,4% an McEwen Copper, das das Kupferprojekt Los Azules in Argentinien vorantreibt. Im Jahr 2024 investierte McEwen Copper 114,5 Millionen Dollar in Explorationsausgaben bei Los Azules und strebt an, bis Juni 2025 eine Machbarkeitsstudie abzuschließen.

Für die Zukunft positionieren die strategischen Initiativen von McEwen Mining, einschließlich gezielter Produktionssteigerungen und Investitionen in vielversprechende Projekte, das Unternehmen für potentielles Wachstum in den kommenden Jahren. Bis 2030 strebt das Unternehmen eine konsolidierte GEO-Produktion von 225.000-255.000 Unzen an, wobei die gesteigerte Produktion aus dem Fox Complex eine wichtige Rolle spielen wird. Die erfolgreichen Finanzierungs- und Schuldenreduzierungsmaßnahmen bieten eine solide Grundlage zur Unterstützung dieser Expansionspläne.

Anzeige

Mcewen Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mcewen Mining-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Mcewen Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mcewen Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Mcewen Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...