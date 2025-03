Die Deutsche Post ist für die DHL Group noch immer ein Belastungsfaktor. Das liegt an einem zurückgehenden Volumen von Brief- und Paketsendungen, aber auch an teils hohen Auflagen, welche das Unternehmen zu erfüllen hat. Jene werden aber schrittweise gelockert, nun auch mit Blick auf das Filialnetz.Anzeige:Eigentlich ist die Deutsche Post dazu verpflichtet, in allen Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale anzubieten. Dieses Ziel kann die DHL Group (DE0005552004) aber schon seit Jahren nicht erreichen, obschon auch in ...

