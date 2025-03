Unter dem zunehmenden Druck, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, wenden sich Hersteller an Anbieter, die sie bei der Einführung intelligenter Systeme unterstützen, heißt es im ISG Provider-Lens-Bericht

Die digitale Revolution verändert weiterhin die Fertigungslandschaft Europas, wobei Industrie-4.0-Initiativen an Dynamik gewinnen, so ein neuer Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI ausgerichteten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht "ISG Provider Lens Manufacturing Industry Services and Solutions Report for Europe 2024" stellt fest, dass Hersteller bei ihrem Bestreben, die Ziele von Industrie 4.0 zu erreichen, KI/ML, IoT und Robotik einsetzen wollen, um Betriebsabläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Dem Bericht zufolge suchen Hersteller nach KI-gestützten Systemen, die eine vorausschauende Wartung von Geräten ermöglichen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Ressourcenzuweisung zu optimieren. Sie setzen auch auf IoT-fähige Sensoren, um Echtzeitdaten über Produktionsprozesse zu generieren und so die vorausschauende Analyse zu unterstützen, sowie auf digitale Zwillinge, um Produktionsszenarien zu simulieren und zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und Risiken zu reduzieren.

"Der europäische Fertigungssektor befindet sich weiterhin in einem tiefgreifenden Wandel, der durch technologische Fortschritte, Nachhaltigkeitsgebote und sich ändernde Verbraucherpräferenzen vorangetrieben wird", so Andreas Fahr, Geschäftsführer von ISG DACH und Leiter der Fertigungsindustrie für EMEA. "Sie wenden sich an Dienstleister, die ihnen dabei helfen, intelligente digitale Technologien zur Umgestaltung von Fertigungs- und Industrieprozessen zu nutzen."

Europäische Hersteller, die unter dem Druck stehen, neue Wege zur Kostensenkung und zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen zu finden, setzen auf Nachhaltigkeitsprinzipien, um Abfall zu minimieren, auf die Bedenken der Verbraucher einzugehen, immer strengere Vorschriften zu erfüllen und Energieunabhängigkeit zu erreichen, heißt es in dem Bericht. Dazu gehört die Einführung von Praktiken der Kreislaufwirtschaft, wie Recycling, Wiederverwendung und Wiederaufarbeitung, sowie die Nutzung erneuerbarer Energien zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.

"Nachhaltigkeit ist zu einem Schwerpunkt der europäischen Fertigung geworden, und infolgedessen gewinnen umweltfreundliche Fertigungsverfahren an Bedeutung", so Fahr. "Wir sehen, dass Hersteller mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten, um nachhaltige Lieferketten aufzubauen und sicherzustellen, dass Rohstoffe verantwortungsbewusst und ethisch einwandfrei beschafft werden."

Auch die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette wird von den Herstellern im Zuge der COVID-19-Pandemie zunehmend priorisiert. Sie verlagern ihre Produktionsbetriebe zurück in die EU, um Risiken zu reduzieren, und investieren in digitale Technologien, um die Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Lieferkette zu verbessern.

"Die Zukunft der Fertigung in Europa ist vielversprechend, angetrieben von Innovation, Nachhaltigkeit und einem Fokus auf Humankapital", sagte Jan Erik Aase, Partner und globaler Leiter von ISG Provider Lens Research. "Dienstleister können Herstellern dabei helfen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft Vorrang einräumen und in intelligente Fertigung investieren."

Der Bericht untersucht auch andere Trends, darunter die Weiterbildung von Arbeitskräften, die menschenzentrierte Fertigung und den anhaltenden Aufstieg des 3D-Drucks. Dem Bericht zufolge sind 39 Prozent der Fertigungsaktivitäten in Europa auf fortschrittliche Fertigungstechniken zurückzuführen, die ganz oder teilweise durch den 3D-Druck ermöglicht wurden.

Weitere Einblicke in die Art und Weise, wie Verbesserungen in der Fertigungstechnologie die europäische Wirtschaft verändern, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der ISG Provider-Lens-Bericht 2024 über Dienstleistungen und Lösungen für die Fertigungsindustrie in Europa bewertet die Fähigkeiten von 38 Anbietern in fünf Quadranten: Produktdesign und Entwicklungsdienstleistungen, intelligente/digitale Fabriklösungen, Fertigungslieferkette und Beschaffungsdienstleistungen, Aftermarket-Dienstleistungen und Dienstleistungen zur Umgestaltung der Industrie.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, IBM Consulting, Infosys, TCS und Wipro als führende Unternehmen in allen fünf Quadranten. Eviden (Atos Group) und NTT DATA sind in jeweils drei Quadranten führend. Akkodis, Hitachi Digital Services, LTTS und Tech Mahindra sind in jeweils zwei Quadranten führend. Deloitte, EY, HARMAN und Kyndryl sind in jeweils einem Quadranten führend.

Darüber hinaus werden Cyient, Genpact, Hexaware, Kyndryl und Tech Mahindra in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" bezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wird Capgemini unter den Lösungs- und Dienstleistungsanbietern für die Fertigungsindustrie zum globalen ISG CX Star Performer 2024 ernannt. Capgemini erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star-of-Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Der ISG Provider-Lens-Bericht 2024 über Dienstleistungen und Lösungen für die Fertigungsindustrie für Europa steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite zur Verfügung.

Über die Forschung ISG Provider Lens

Die ISG Provider Lens Quadrant-Forschungsreihe ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner helfen, während die Berater von ISG die Berichte nutzen, um ihr eigenes Marktwissen zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG abzugeben. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten, wobei in Zukunft weitere Märkte hinzukommen werden. Weitere Informationen zur ISG Provider-Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über ISG

ISG (Nasdaq: III ist ein globales, auf KI ausgerichtetes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie und Unternehmensdienstleistungen und steht nun an vorderster Front bei der Nutzung von KI, um Organisationen dabei zu helfen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Fachleute weltweit, die zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

