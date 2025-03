Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Gute Vorgaben der Wall Street und die Hoffnung auf ein schuldenfinanziertes Investitionspaket für Rüstung und Infrastruktur in Deutschland stützten. Der EuroStoxx 50 notierte am Vormittag 0,75 Prozent höher bei 5.486,14 Punkten. Ausserhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI um 0,24 Prozent auf 13.089,40 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,34 ...

