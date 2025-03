Der Speicher-Spezialist hat an seinem Standort bei Ulm eine zweite Montagehalle errichtet. Dort soll der neue Batteriespeicher namens Home Plus mit 7,7 Kilowattstunden Kapazität gebaut werden. Der Heimspeicher-Hersteller Sax Power hat in Erbach bei Ulm eine zweite Montagehalle errichtet. Dort findet sich auch die Zentrale des Unternehmens. Im neuen Werk soll auf knapp 1. 000 Quadratmetern der neue Speicher namens Home Plus mit 7,7 Kilowattstunden Kapazität gefertigt werden. Die offizielle Eröffnung findet am 4. April 2025 statt. Der Home-Plus-Speicher arbeitet mit sogenannter Multi-Level-Technologie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...