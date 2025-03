Das Pfund Sterling fällt von 1,3000 gegenüber dem US-Dollar, während der DXY-Index in der Nähe des Fünfmonatstiefs Kaufinteresse findet - Fed-Vertreter könnten eine höhere Anzahl von Zinssenkungen in diesem Jahr prognostizieren - Die Fed und die BoE werden voraussichtlich die Zinssätze am Mittwoch bzw. Donnerstag stabil halten - Das Pfund Sterling ...

Den vollständigen Artikel lesen ...